Una joven, harta de los grupos de WhatsApp, envía un mensaje a su familia: "Gonzalo, me debes 50 euros"

Todos los españoles tenemos algo que nos guardamos en nuestro interior, y El Intermedio se ha propuesto desvelarlo en una nueva edición de 'Secretos Ibéricos'. Ocultos bajo pelucas y otros complementos, los participantes comparten en esta ocasión lo que realmente piensan sobre los grupos de WhatsApp.

"Estoy en un grupo de WhatsApp que es el de mi familia, definitivamente no quiero estar", comenta una joven, quien además aprovecha la oportunidad para mandar un mensaje: "Gonzalo, me debes 50 euros". La joven también confiesa que la integrante más pesada del grupo es su madre, y admite que no se atreve a salirse del chat porque, de hacerlo, la echarían de casa.

Otro participante señala que lo que peor lleva son los "grupos de amigos" que, con el paso del tiempo, quedan abandonados y "que ni Dios hace caso". Desde El Intermedio, lo animan a enviar un mensaje para liberarse de esa carga.

El hombre se arma de valor y manda el siguiente audio: "Yo creo que este grupo no me aporta nada. Adiós". Concluye con alivio: "¡Por fin! ¡Gracias, El Intermedio!", cierra agradecido.