Thais Villas charlaba con Johanna Jaskowska, una de las creadoras digitales más reconocidas actualmente, que le explicaba que su trabajo consistía en tratar de "reinventar los códigos de la belleza" con los nuevos medios y tecnologías. "Me encanta conectar diferentes mundos, que no se suponen conectados", confesaba, como las joyas y la tecnología o el maquillaje con la realidad aumentada.

Uno de sus grandes hitos fue la creación del filtro 'Beauty3000', que se viralizó y lo utilizaron 'celebrities' como las Kardashian o Victoria Beckham. El otro fue su traje de alta costura digital, que se convirtió en el primer NFT (Non-Fungible Token) de moda digital, y que logró vender por más de 9.000 euros.

Pero, ¿qué es la moda digital? Jaskowska la definía como "una manera de hacer una prenda que puedes ponerte, pero no existe en el mundo tangible", por lo que destacaba por ser "más ecológico". "Puedes hacer e inventar cosas que no podrían existir en el mundo real, algo hecho de agua o algo que no tiene gravedad", exponía, y añadía: "Puedes diseñar cosas locas, ir más allá de lo que el mundo físico te puede proporcionar".

