En una nueva entrega de 'Zanguangos', Joaquín Reyes se enfunda el traje de camuflaje del ejército para imitar a la princesa Leonor, "heredera al trono y la adolescente más sobrecualificada de España", en plena academia militar de Zaragoza "doblando el lomo real".

"Estoy preparándome por si estalla la guerra, no entre España y otro país, sino entre la mama y la yaya", comenta esta Leonor con acento de Albacete, que se prepara a conciencia para jurar la Constitución: "Me está encantando, es como una película de Kurosawa, tiene distintos puntos de vista y a la vez contradictorios", comenta al leer el artículo que dice que "todos los españoles son iguales ante la ley" y el otro sobre la inviolabilidad del rey.

"Cuando vuelva a la Zarzuela, daré un beso a la abuela. Esa griega está muy sola, se merece una ola" o "Si eres un republicano, chínchate tío marrano, aquí estamos los Borbones, no nos toques los toisones" son algunas de las canciones que entona Leonor mientras marcha antes de jurar una cosa más, a parte de la bandera y la Constitución: "A la mama que no me he enrollado con un cadete".