La protagonista indiscutible del día es Isabel Díaz Ayuso que, dado lo abultado de su victoria electoral, podría seguir celebrando en Génova con sus seguidores. Durante la noche electoral, y antes de haberse escrutado todo el voto, la presidenta de la Comunidad de Madrid salió al balcón de la sede del PP para agradecer a sus seguidores y pronunciar un discurso. Iván Lagarto ha logrado convertir estas palabras en un auténtico hitazo.

"No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales, no se puede hablar por todos, no se puede cerrar todo, vamos a ser libres", arranca el temazo, que sigue: "España empieza en Madrid, la libertad ha triunfado en Madrid. Espero que los cavernarios hayáis pasado un buen día". Puedes escuchar la canción al completo en este vídeo.

El resumen de Wyoming de los resultados electorales

El Gran Wyoming hace un resumen trepidante de menos de dos minutos en 'Resacón en los madriles' con todo lo acontecido en las elecciones de la Comunidad de Madrid, sin aburridas reflexiones. No te pierdas los titulares de la jornada electoral en este vídeo.