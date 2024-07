Isma Juárez se trasladaba hasta el Foro del Automovilismo para codearse con los mandamases de la industria. Una vez más, intentó que Almeida le invitara a su boda, encontrando una nueva negativa: "Cómo te voy a invitar si no me sé ni tu nombre", comentaba el alcalde de Madrid.

También pudo hablar con José "Pepe" Portilla, director general de Sernauto, al que preguntó en el vídeo sobre estas líneas sobre la gente que va en patinetes. "Es absolutamente legítimo y otra forma de movilidad que tiene que estar ahí", comentaba el ejecutivo, a lo que Isma le cuestionaba sobre si él "es de lo que le pitan '¡Eh, desgraciao!'". Portilla aseguraba que cambia de vehículo "cada cuatro años, es un renting de empresa", encontrando como respuesta del reportero que "todos los encorbatados vais a renting".

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, explicó a Isma que la relación con su chófer "es de amistad". Sobre si discuten porque tiene puesto en la radio a Federico Jiménez Losantos, asegura que "más bien soy yo el que se lo pide cuando tengo ganas de sobredosis".

Isma también descubrió que Almeida había hablado de él con otros periodistas. "Si no me toca un puesto en el consejo de administración de algún medio es que estoy haciendo las cosas muy mal", comentaba el reportero, que también intentó que el CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, le regalara un coche eléctrico. Además, le sometió a la pregunta que más se falla en el carnet de conducir: "Un tractor que arrastra un remolque, ¿qué velocidad máxima no debe rebasar fuera de poblado?".

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, se 'mojaba' y desvelaba a Isma Juárez que uno de sus dos chóferes conduce mejor que el otro, que "hace unos frenazos que no me gustan tanto". Sobre el Peugeot 407 con el que Pedro Sánchez se recorrió España, asegura que "fue importante porque ahora hemos hecho avanzar España". El reportero, de hecho, conseguía preguntar al propio Sánchez por el coche y, como había vaticinado, "no me va a hacer ni puto caso".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.