Isma Juárez locuta un aviso de la DGT: "Se ha montado un pifostio en la M50 increíble"

'Megainstituciones' ha llevado a Isma Juárez hasta la sede de la Dirección General de Tráfico. Además de conocer a su director general o ver cómo funcionan las cámaras que la DGT tiene en numerosas carreteras, el reportero también ha visitado la zona de prensa.

Los periodista se encargan de grabar las crónicas breves que, después, se emiten en los medios de comunicación. Alfonso Martínez, coordinador del servicio de radio y tv de la DGT, cuenta a Isma que este servicio es gratuito para los medios de comunicación.

Juárez pregunta si él podría llamar para pedir un aviso para emitirlo en un canal de Twitch. "No, tiene que ser un medio de comunicación", indica Martínez. El coordinador explica que no hay locutores asignados para cada medio. "De hecho, yo he entrado hace un rato en la Ser y en la COPE", indica. "Uy, ¿y no se detecta eso?", plantea Isma, entre risas.

El reportero se anima a hacer su propia narración de lo que se ve en una de las cámaras. "Si llama ahora Jiménez Losantos yo le doy el tráfico sin problemas", afirma. Isma comienza a locutar después de que Alfonso le 'de' paso: "Se ha montado un pifostio en la M50 increíble, yo no he visto tantos camiones en mi vida".