Alberto Núñez Feijóo ha realizado un debate de investidura que ha parecido más una moción de censura contra Pedro Sánchez. Por su parte, el PSOE ha sorprendido con una réplica a cargo del diputado y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. El líder del PP ha afirmado que tiene a su alcance "los votos para ser presidente del Gobierno" pero que no acepta el precio que le piden para serlo.

El Gran Wyoming analiza irónicamente estas palabras: "Claro, no eres presidente porque no quieres, eso es, señor Feijóo, dignidad ente todo". "Siguiendo esa lógica, no es tampoco miss España porque no le da la gana", bromea el presentador tras la intervención del gallego.