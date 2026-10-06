El Intermedio sale a la calle para descubrir qué partes del cuerpo de sus parejas eliminarían: "Me sobra, encima huelen"

El amor es ciego, pero parece que no tanto. El Intermedio vuelve con su 'Encuesta con chinchetas' para preguntar a la gente qué partes del cuerpo de sus parejas les parecen más atractivas y cuáles preferirían que no existieran.

Dicen que cuando quieres de verdad a alguien, lo quieres tal y como es, pero con el tiempo también empiezas a descubrir que tiene "los ojos saltones, la nariz aguileña o la cabeza desproporcionada".

Para comprobarlo, El Intermedio ha salido a la calle para descubrir qué partes de la anatomía de sus parejas no incluirían precisamente en un folleto promocional, en una nueva entrega de su particular "encuesta con chinchetas".

El primer joven lo tiene claro: lo que más atractivo encuentra de su pareja son "los ojos, la mirada". Ella, sin embargo, se queda con "la espalda", porque "se entrena y se prepara". Y, en la otra cara de la moneda, ambos coinciden: lo que menos les gusta son "los pies".

"Lo que más me gusta, la boca, su sonrisa", comparte otra joven, mientras que su chico señala "sus ojos". A la hora de buscar defectos, eso sí, las respuestas son algo más inesperadas. Ella confiesa que lo que menos le gusta son "las manos del novio". Él, en cambio, señala directamente a las axilas: "Me sobra esta parte, encima huelen", asegura entre risas.

Puedes ver todo el reportaje en el vídeo sobre estas líneas.

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