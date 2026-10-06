Ahora

'Encuesta con chinchetas'

El Intermedio sale a la calle para descubrir qué partes del cuerpo de sus parejas eliminarían: "Me sobra, encima huelen"

El amor es ciego, pero parece que no tanto. El Intermedio vuelve con su 'Encuesta con chinchetas' para preguntar a la gente qué partes del cuerpo de sus parejas les parecen más atractivas y cuáles preferirían que no existieran.

El Intermedio sale a la calle para descubrir qué partes del cuerpo de sus parejas eliminarían: "Me sobra, encima huelen"

Dicen que cuando quieres de verdad a alguien, lo quieres tal y como es, pero con el tiempo también empiezas a descubrir que tiene "los ojos saltones, la nariz aguileña o la cabeza desproporcionada".

Para comprobarlo, El Intermedio ha salido a la calle para descubrir qué partes de la anatomía de sus parejas no incluirían precisamente en un folleto promocional, en una nueva entrega de su particular "encuesta con chinchetas".

El primer joven lo tiene claro: lo que más atractivo encuentra de su pareja son "los ojos, la mirada". Ella, sin embargo, se queda con "la espalda", porque "se entrena y se prepara". Y, en la otra cara de la moneda, ambos coinciden: lo que menos les gusta son "los pies".

"Lo que más me gusta, la boca, su sonrisa", comparte otra joven, mientras que su chico señala "sus ojos". A la hora de buscar defectos, eso sí, las respuestas son algo más inesperadas. Ella confiesa que lo que menos le gusta son "las manos del novio". Él, en cambio, señala directamente a las axilas: "Me sobra esta parte, encima huelen", asegura entre risas.

Puedes ver todo el reportaje en el vídeo sobre estas líneas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Puigdemont, tras la decisión del TC de avalar la amnistía: "Se acabó el margen para manipular y retorcer la ley"
  2. Voto por correo: el PP siembra la duda ante un Feijóo que calla a pesar de que trabajó tres años en Correos y conoce el sistema
  3. El decreto de vivienda amplía hasta 2030 la prohibición de compra a los fondos buitre y los grandes tenedores
  4. La jueza Tardón solicita a Ceuta que entregue la lista de llamadas de Vivas a Moncloa "a la mayor urgencia"
  5. Sin fármacos para la menopausia: hasta 26.000 firmas para pedir ayuda al Gobierno ante la falta de un tratamiento que siguen 400.000 mujeres
  6. Los Mossos buscan a Rami, un niño con autismo de 12 años desaparecido en Granollers durante el temporal