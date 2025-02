Inés Rodríguez se tira con un trineo por Baqueira Beret: "Igual no es mi deporte, pero me lo estoy pasando teta"

La reportera consigue un trineo para poder disfrutar de la nieve de Baqueira Beret. "Estuve más en la nieve que en el trineo pero, no pasa nada", confiesa a El Gran Wyoming y a Sandra Sabatés.

Inés Rodríguez ha asistido a la Copa de España inclusiva de esquí alpino que se ha celebrado en Baqueira Beret. La reportera, además de charlar con Andrés Gómez, el responsable de este evento, o Irene Villa, excampeona de España en esquí adaptado, también se ha animado a tirarse en trineo. "Vas a flipar", anuncia antes de mostrar las imágenes.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver a Inés lanzándose en trineo por una pendiente de nieve. La joven no parece conforme con el resultado y, por ello, recoge el trineo y vuelve hasta el inicio de la pendiente para un segundo intento. Esta segunda ocasión consigue un aterrizaje más a su gusto.

La reportera, animada, lo vuelve a intentar y, en esta ocasión, termina 'aterrizando' sobre la nieve y el trineo termina sobre ella. "Igual este deporte no es lo mío, pero me lo estoy pasando teta", afirma Rodríguez. "Estuve más en la nieve que en el trineo pero, no pasa nada", concluye.