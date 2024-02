"Seguro que sabes que el Gobierno está preparando un plan de choque para ahorrar agua. ¿Te parece una buena idea?", preguntaba una redactora de El Intermedio el pasado mes de mayo en plena Gran Vía a los ciudadanos que por allí deambulaban. Hasta aquí, todos los entrevistados parecían estar de acuerdo con esta premisa, pero, ¿qué pasa si se concretan un poco más estas medidas?

Haciendo gala del humor típico del programa, los guionistas y redactores idearon una divertida broma para ver cómo reaccionaban los vecinos de Madrid. "La primera medida que se plantean es prohibir ducharse más de una vez a la semana. ¿Te parece correcto?". Las respuestas son de lo más variopintas. "No nos quedará más remedio que ir oliendo a pescado" o "haremos el lavado del gato", son algunas de las frases más memorables de esta entrevista.

"Me ducharé cuatro. Que me multen. Otra cosa es que yo tenga obligación de pagar esa multa", contestaba un joven, indignadísimo. "Es todo anticonstitucional. Entonces, a mí el Gobierno no me va a decir cuántas veces me tengo que duchar", seguía.

Pero estas no fueron las últimas medidas inventadas por el programa... "No, es una broma de El Intermedio", acaba reconociendo la redactora.

* El contenido al que hace referencia esta noticia pertenece a un programa de El Intermedio emitido el pasado mes de mayo de 2023.