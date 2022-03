Mikel Ayestaran, el periodista que conecta con El Intermedio para contar la última hora desde Kiev, ha sufrido un imprevisto antes de su conexión diaria con el programa de El Gran Wyoming. "Hoy nuestro compañero está un poco triste", anunciaba el presentador, "a Mikel se le ha caído el móvil nada menos que desde una séptima planta y se le ha hecho añicos".

Un imprevisto con el que el periodista enviado no contaba, aunque ha logrado salir del paso. "Es su instrumento de trabajo", explica El Gran Wyoming y asegura que menos mal que llevaba uno de reserva para retransmitir. "Tómate un coñac de mi parte", le espeta el presentador en pleno directo a lo que Mikel contesta: "Me voy a tomar dos coñacs para que se me pase el disgusto".