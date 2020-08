The very best of El Intermedio

Una profesora rocía los ojos de un niño con gel hidroalcohólico al confundirlo con el termómetro

Dani Mateo muestra el vídeo en el que una profesora de un colegio de Uruaguay, que no se ha adaptado a las medidas de la vuelta al cole, rocía con un spray de gel hidroalcohólico los ojos de un alumno al confundirlo con el termómetro.