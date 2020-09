"Amigos, estamos en buenas manos, confiemos en nuestros políticos", afirma Dani Mateo, que destaca que aunque no se ponen de acuerdo e improvisan con las medidas "podríamos estar peor".

Para ello, el presentador muestra en El Intermedio la propuesta de Roberto Jairo Jaramillo, el gobernador colombiano de Quindío, quien ha decretado un día de oración por el coronavirus en el que los habitantes tendrán que dejar todo lo que estén haciendo y pararse a rezar 10 minutos. "Claro que sí, vosotros estáis esperando a que la Ciencia os salve, pero ¿quién creó la Ciencia?", afirma Dani Mateo, que recuerda irónicamente que "es de cajón pedírselo a dios directamente".

Pero Jaramillo no es el único, como afirma Dani Mateo, "cuando los españoles pensemos que nuestros líderes no tienen ni idea de gobernar en una pandemia, pensemos que no estamos liderados con el presidente de Tanzania", que pretende acabar con el coronavirus con rezos y limón. Pero todavía hay medidas peores como el dictador bielorruso Aleksandr Lukashenko, que asegura que el vodka cura el coronavirus.

También está el presidente de Filipinas, que ha recomendado a todo el país desinfectar las mascarillas con gasolina. "Rezar, limón, vodka y gasolina, ¿a que ahora os parece que nuestros gobernantes no lo hacen tan mal?", destaca Dani Mateo en el plató de El Intermedio.