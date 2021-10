El PP anunció en febrero que se marcharía de Génova 13. Lo hacía Pablo Casado, que explicaba que la formación no podía seguir en un edificio cuya reforma se estaba investigando en los tribunales. Ahora, tras la sentencia condenatoria, el PP continúa en la histórica calle madrileña.

Sin embargo, Dani Mateo tiene clara "la razón por la que todavía no han hecho la mudanza": "Quieren vender el inmueble que han tasado en 60 millones de euros, pero no les interesan los compradores". Por este motivo, parece que el PP alquilará la sede. "Arriesgándose a que se le llene eso de okupas, morosos o gente que les destroza el inmueble... aunque eso no les iría tan mal porque con un poco de suerte les destroza alguna prueba que se le hubiera olvidado a la UCO", ha apostillado Mateo.

Dani Mateo presenta al PP Revolucionario

Son varios los presidentes autonómicos del Partido Popular que ya han dicho que no aplicarán la ley de Vivienda. Dani Mateo analiza los argumentos de estos "insumisos" y "antisistemas" en este vídeo: