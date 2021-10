Dani Mateo habla en El Intermedio del anteproyecto de la ley de Vivienda y de lo que los presidentes autonómicos del PP van a hacer con ella, que es saltársela porque no les gusta. A este equipo de "insumisos" y "antisistema" dentro de los 'populares', el presentador los denomina los PPR (Partido Popular Revolucionario).

"Cuando no les gusta una ley no tienen problemas para saltársela a la torera. Eso sí, su lema no es 'Anarquía y birra fría', sino 'Plusvalía, que la casa es mía'", aclara Dani Mateo, quien hace además un repaso al posicionamiento de Isabel Díaz Ayuso, la perroflauta de Chamberí; José Luis Martínez-Almeida, el okupa del despacho de Manuela Carmena; el antisistema Núñez Feijóo; el revolucionario López Miras; y el Sánchez Gordillo de los neoliberales, que es Juan Manuel Moreno Bonilla.