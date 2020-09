En la Generalitat no quedan despachos libres. Así lo ha explicado Dani Mateo en El Intermedio, que ha lamentado que a Pere Aragonès no le vaya a quedar otra que "trabajar en el cuarto de la limpieza de la Generalitat, como Harry Potter en casa de sus tíos".

Y es que "el palacio gótico de cuatro plantas en pleno centro de Barcelona" ya no tiene despachos libres. Bueno, en realidad sí hay, pero no se pueden utilizar.

"Está el de Torra, pero ha sido inhabilitado y queda muy feo ocuparle el despacho enseguida. Luego está el de Puigdemont, pero tampoco, porque se fue a Waterloo y queda mal entrar en plan okupa", ha explicado Dani Mateo.

Por eso, al hasta ahora vicepresident, que asumirá funciones de la presidencia tras la inhabilitación de Torra, solo le va a quedar "irse al cuarto de limpieza".

Pero no es tan duro como parece: "Podría parecer un mal lugar, pero todo son ventajas. No hay balcones ni ventanas, pero así te aseguras que no podrá ser inhabilitado porque no hay forma de que se asome a poner una pancarta", ha bromeado el colaborador.