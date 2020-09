Nuevo vídeo 'confidencial' de El Intermedio sobre cómo preparó Díaz Ayuso su reunión con el presidente Pedro Sánchez. En él se puede ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid (interpretada por Cristina Gallego) 'escondiéndose' del Gobierno mientras su asesor (Dani Mateo) le pide "responsabilidad".

"Señora presidenta, déjese de juegos. La situación es muy complicada y estamos a punto de perder las riendas de la Comunidad. ¿No se da cuenta de que como no hagamos algo se planta aquí la OMS?", espeta el asesor, que no consigue convencerla: "¡Ay, qué pesados! ¿Por qué no puede todo el mundo dejarme tranquila y desaparecer como Ángel Gabilondo?".

La 'presidenta' también ensaya junto a su asesor qué le va a decir al Gobierno central: "Madrid no se cierra porque es España y España es Madrid, pero Madrid es más importante que el resto de España". Una opción que no le parece la más adecuada al asesor Mateo, que intenta sin éxito pedirle una respuesta mejor.

Sin embargo, nuestra Díaz Ayuso se ve obligada a atender la llamada del presidente del Gobierno, al que asegura que "confinarán barrios", pero a cambio de algunos incentivos: "Quiero que Pablo Iglesias se haga un tatuaje que ponga 'Isabel Díaz Ayuso es la mejor presidenta del mundo'".

Otros momentos destacados

El Intermedio también accedió al vídeo que muestra cómo fueron los preparativos de Isabel Díaz Ayuso (Cristina Gallego) con uno de sus asesores cinco minutos antes de dar su comparecencia junto a Sánchez.

Wyoming también se muestra 'desolado' tras el fin de una historia de amor que prometía: la de Pedro Sánchez y Díaz Ayuso. "Tampoco les estábamos pidiendo amor eterno, pero al menos un 'aquí te pillo, aquí te confino'. ¡Qué pena! Esta historia de amor ha durado menos que un bote de gel hidroalcohólico en el Metro", añade Wyoming (con un temazo de Take That como banda sonora).