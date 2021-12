Dani Mateo presenta en El Intermedio 'Siempre se repite la misma historia', su sección en el programa en el que repasa como 'profesor' acontecimientos que han ocurrido varias veces a lo largo de los años. Esta vez, el presentador analiza junto al periodista y escritor Isaías Lafuente la Segunda República española en su 90 aniversario.

"La mayoría de historiadores progres dicen que la Segunda República acabó con el golpe de Estado de 1936, que desembocó en una guerra civil y en una dictadura de 40 años", destaca Dani Mateo que ironiza sobre otras opiniones: "Como ya han demostrado historiadores serios como mi cuñado José Luis, la república se fue a la porra en 1934 cuando los comunistas y probablemente los trans y no binarios montaron una revolución para instaurar una dictadura bolchevique en España y convertirnos en Rusia". "Así que Franco y un grupo de patriotas se vieron obligados a levantarse para que en España lo único ruso fuera la ensaladilla", afirma Dani Mateo en su irónico análisis.

Por su suerte, le interrumpe Isaías Lafuente, que deja claro lo que pasó en realidad: "Lo del 34 no fue un golpe de Estado fue una insurrección obrera y civil, la revolución de Asturias, y no podemos decir que eso fue el origen de la guerra civil". "Franco fue el encargado de reprimir esa revolución y dio un golpe de Estado que nos llevó a la guerra civil", explica el periodista, que aclara que Clara Campoamor "era liberal": "Había dirigentes de izquierdas que se declaraban liberales porque en los años 30 era ampliar libertades y conquistar nuevos derechos como el de las mujeres". "Era tan liberal que se fue de su partido, el partido radical, cuando éste pactó con la extrema derecha, estoy convencido de que ahora ella no hubiera salido en la foto de Colón ni pactado con la extrema derecha".