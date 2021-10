"Eso de que ETA ha acabado no todo el mundo lo dice", destaca Dani Mateo, que destaca en El Intermedio que "si hay negacionistas de que la Tierra sea redondo, también los hay que niegan el fin de ETA": "Si unos son los terraplanistas, los otros son los 'etaplanistas'". El presentador ironiza sobre "las ondas progres que hacen creer que la banda terrorista dejó de matar hace 10 años".

"Por suerte, hay mentes claras que no se dejan influenciar, como la de Javier Mayor Oreja", destaca Dani Mateo, que muestra "la verdad incómoda" que reveló el exministro del Interior. "Es evidente que ETA ha ganado poder, ETA tiene hoy más poder que nunca. No mata, pero como en todos los procesos mal llamados de paz, es la paz por el poder para los terroristas", afirma el exministro. Pero no solo Mayor Oreja denuncia la falsa del fin de ETA, también el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, que ha afirmado que ETA no mata porque está en las instituciones". Puedes ver todas las declaraciones y el análisis completo de Dani Mateo en el vídeo principal de esta noticia.