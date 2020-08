The very best of El Intermedio

El rotundo mensaje de Dani Mateo a Macarena Olona tras negar la violencia machista a gritos: "No por hablar más alto se tiene más razón"

Macarena Olona ha hecho una intervención a gritos en el Congreso para negar la violencia machista. Un discurso al que responde Dani Mateo en este vídeo de El Intermedio.