Una periodista francesa, que se considera admiradora de el rey emérito y defiende que es injusta su situación, ha publicado el libro 'Mon Roi Déchu' ( 'Mi rey caído' en español). Tras visitarle en su mansión de Abu Dabi, ha recogido en la publicación detalles de cómo vive allí. Por ejemplo, revela que está tan aburrido que ve misas en streaming. "¿Es la misa de la Zarzuela que sigue a distancia por internet la que le aporta esta serenidad?", se cuestiona la autora, que asegura que es un rey de 83 años totalmente al día por el manejo que tiene de la tablet para seguir estas misas.

Otra revelación de este libro dice que el emérito no conoce el arrepentimiento, que "le gustan la mujeres, comer, beber, no le gusta demasiado ser rey y no se excusará de haber vivido". A esto, Dani Mateo responde: "No se arrepienta de haber vivido como le ha dado la gana, y sobre sus gustos, entiendo que no le agrade ser rey porque lo que quería ser es Julio Iglesias". No te pierdas en este vídeo otras de sus confesiones a la periodista y las reflexiones de Dani Mateo sobre sus palabras.

Las conclusiones de Wyoming sobre la investigación a Juan Carlos I

La Fiscalía del Supremo ha solicitado información a las autoridades suizas para investigar el origen de la fortuna de Juan Carlos I. Ante esta noticia, El Gran Wyoming plantea sus conclusiones: "La reina Sofía no era la única que no se enteraba de lo que hacía cuando viajaba al extranjero".