La sombra de la duda planea nuevamente sobre el origen de la fortuna del rey emérito. La Fiscalía del Supremo ha revelado a las autoridades suizas que está investigando al emérito por cuatro posibles delitos y solicita información sobre ello. En su escrito, la Fiscalía sostiene que Juan Carlos I "amasó su fortuna mediante el cobro de comisiones y otras prestaciones debido a su intermediación en negocios empresariales internacionales".

El Gran Wyoming analiza esta información y apunta que, en el caso de que esto sea cierto, podemos sacar tres conclusiones claras: "La primera es que igual España no le debe tanto al rey emérito, sino más bien al revés; la segunda es que la reina Sofía no era la única que no se enteraba de lo que hacía cuando viajaba al extranjero; y tercero, que el rey no necesitaba pasar por el 'Duty free' para ahorrarse impuestos cuando viajaba". "Digáis lo que digáis va a pasar la historia, quizás no como figura clave de la Transición española, sino como la figura cave de la transacción internacional", justifica el presentador de El Intermedio.