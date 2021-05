La Comunidad de Isabel Díaz Ayuso ya no es "España dentro de España", sino que se ha convertido en "el mundo dentro del mundo". Como cuenta Dani Mateo, se habla de Ayuso en todo el planeta y se analiza su éxito arrasador. De hecho, los principales rotativos de otros países se hacen eco de su aplastante victoria. Por ejemplo, 'The New York Times' ha contado así el resultado de las elecciones del domingo: la 'Trumpista' que mantuvo abierto Madrid".

Pero no son solo los medios, los pensadores de referencia, los grandes estadistas, lo intelectuales y también Mateo Salvini no han dudado en reconocer su éxito. El líder del partido de extrema derecha italiano, en una entrevista a 'El País', reconoce su admiración por la presidenta y su valentía por haber mantenido todo abierto en Madrid y ha llegado a afirmar que tienen muchas afinidades con el PP de Ayuso.

Los titulares de Wyoming sobre el 4M

El Gran Wyoming hace un resumen trepidante de menos de dos minutos en 'Resacón en los madriles' con todo lo acontecido en las elecciones de la Comunidad de Madrid, sin aburridas reflexiones. No te pierdas los titulares de la jornada electoral en este vídeo.