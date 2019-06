Dani Mateo investiga el escandaloso precio del vino que Marcos de Quinto bebe cuando la "gentuza" le insulta

Ciudadanos tienen un As en la manga, según Dani Mateo, con su gran fichaje estrella, que no es ni Ángel Garrido ni Felisuco. Se trata de Marcos de Quinto, "la gran esperanza blanca de Ciudadanos": "La suma perfecta de Luis Bárcenas y Millán Salcedo", puntualiza.

Es un prestigioso hombre de negocios. En su curriculum figuran los cargos de consejero de Telepizza y vicepresidente global de cocacola. Con estas credenciales, Rivera le ficho para las elecciones generales como número 2 por Madrid.

Tras su entrada en política supimos que era el diputado más rico del Congreso con 48 millones de euros y una colección de 20 vehículos de lujo. ¿Por qué interrumpió su escalada hacia el olimpo empresarial? Pues porque de Quinto, antes que empresario es un patriota.

Durante su presentación aseguró que entraba en política para complicarse la vida, porque tendría un sacrificio en los ingresos y sería la diana de "no muy buena gente". Con ello se refería a la gente que le molesta por Twitter.

Y es que, después de que Valls mostrase su apoyo a Colau en Barcelona, el político se despachó en Twitter afirmando que Valls se había hecho "cómplice de la infamia de Colau".

Ignasi Guardans, jurista y ex de Convergencia Democrática de Cataluña, tachó a de Quinto de "miserable", en la misma red social, diciendo que debería dedicarse a resolver los problemas de la gente y no a vendettas de adolescente despechado.

Lejos de relajarse, Marcos de Quinto entró al trapo, y respondió a Guardians: "Cuando gente como tú me insulta, abro una botella de Quinto do Vale Meao, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti".

"El vino del que presume el diputado de Ciudadanos cuesta 300 euros por botella, el 'meau' por lo menos tiene que ser de Cristiano Ronaldo”, bromea Dani Mateo.