Dani Mateo explica que la formación política de Santiago Abascal está vinculado a la Fundación Francisco Franco. "¿Quién lo iba a decir, esto no lo sospechabais verdad?", comenta Dani Mateo a lo que El Gran Wyoming replica: "Me pinchas y no sangro".

"No nos hubiéramos dado cuenta ni en un millón de años si no llega a ser porque el presidente ejecutivo de la asociación franquista, el general Juan Chicharri Ortega, ha admitido a la 'Cadena Ser' que la asociación Seminare, ligada al vicepresidente de Vox, está dirigida por el presidente de honor de la Fundación Francisco Franco, Luis Alfonso de Borbón", explica Mateo quien comenta el aspecto de este último. "Con esa pinta, lo mismo te preside la fundación que te protagoniza la próxima 'James Bond', aunque él no tiene 'licencia para matar', al estar vinculado a Vox tiene 'licencia para cazar conejos'", bromea el presentador.

Pero la relación con Vox y la Fundación Francisco Franco "no acaba aquí" ya que Chicharro es primo del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, con el que reconoce que "mantiene una estrecha relación". "Cuando creíamos que no había nada más a la derecha que Ortega Smith aparece Chicharro. Qué buena pareja hacen, son tan de derechas que no son primos, son primos de Rivera", apunta Dani Mateo.

Wyoming ayuda a Pablo Casado con su metáfora de las derechas: "El PP es la aspirina y Vox, el aceite de ricino que revuelve el estómago"

Después de escuchar una metáfora de Pablo Casado sobre las derechas en España, El Gran Wyoming le echa una mano en este vídeo de El Intermedio: "El PP es la aspirina de toda la vida y Vox el aceite de ricino, algo antiguo que revuelve estómagos".

"Entre tú y yo le pegamos": sale a la luz el polémico comentario de Ortega Smith sobre un eurodiputado

Dani Mateo alucina con las polémicas palabras de Ortega Smith en el Parlamento Europeo. Y es que el secretario general de Vox ha protagonizado surrealistas momentos que puedes ver en el vídeo como gritar: "Viva España, viva Europa y Puigdemont a prisión", ha destacado