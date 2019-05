Dani Mateo desvela el verdadero motivo por el que Puigdemont fue "vetado" en Canadá

Dani Mateo explica que Carles Puigdemont tenía previsto viajar a Quebec, Canadá, invitado por una asociación independentista para hablar de sobre el referéndum del 1 de octumbre. Sin embargo, el Gobierno canadiense le vetó la entrada.

"Sucios canadienses españolistas, se nota que odian al pueblo catalán", replica Dani Mateo que continúa relatando que "el Nelson Mandela de Girona no se quedó de brazos cruzado". Puigdemont recurrió ante la justicia esta decisión del gobierno de Canadá.

Pero Mateo explica que realmente Puigdemont no fue vetado: "Él no solicitó el visado necesario para entrar en el país. A la hora de pedir el documento se equivocó de web y rellenó otro formulario. Y no sólo eso, sino que acabó pagando 100 dólares por una gestión que en realidad cuesta siete".

"Vaya movida, este es el hombre que iba a hacer realidad la república catalana", comenta el presentador. Y le da un consejo: "Vista la facilidad que tienes para caer en los timos no se preocupe si le persigue la Guardia Civil ni si le reclama la justicia española. Hágalo solo si le reclama un príncipe nigeriano".

