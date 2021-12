Ganar la lotería tiene mucho peligro, porque en la emoción del momento hay que tener presento que no se puede perder la cabeza con los premios. Para ejemplo, lo que le pasó a Juan Carlos Fabra y a Juan Antonio Roca, a uno le tocó la lotería siete veces, pero al otro le tocó 80 y los dos acabaron en la cárcel por problemas con Hacienda.

Estás no son las únicas pruebas que aporta Dani Mateo para demostrar que ganar la lotería te puede pillar en un momento delicado de tu vida, como le pasó a Doro, que llevaba 20 participaciones, 300.000 euros, y ante las cámaras de televisión confesó cómo se había quedado: "Estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo, te lo juro por dios". En el vídeo que acompaña estas líneas puedes ver más casos de ganadores de la lotería que acaban mal.

Wyoming analiza "la celebración más triste" de la Lotería en Barcelona

"He visto más marcha en Oncología, madre mía, qué bajona", afirma Wyoming, que destaca "la bomba de humo" de una de las señoras que acudió a esta administración de lotería agraciada.