Bartolomé Rubia fue el primer hombre en montar un 'reality' en torno a su propia vida. Dani Mateo explica en este vídeo de El Intermedio que era concejal del PP en La Carolina, Jaén, cuando en la época de máxima actividad de ETA decidió inventarse que había sido secuestrado por la banda terrorista. Apareció un día después, en Irún, en la frontera con Francia, como un héroe nacional.

El hombre incluso narró en los medios cómo fue su supuesto secuestro. "Me dijeron que 'tranquilo', que no me iba a pasar nada, pero cuando vi la pistola me asusté, llorando". `Podría parecer creíble pero Bartolín se flipó con los detalles, y sobre todo en cómo narró su huida: "Dentro de la furgoneta me quité la bolsa de plástico, estuvimos 15 minutos parados y ellos estaban discutiendo. Ese nervio y esa angustia y esa fuerza que salió de mi para pegarle a la puerta y salir corriendo, no se me va a olvidar nunca". Además, Dani Mateo explica que ahora trabaja como camionero: "Debió de cogerle el gusto a la carretera", bromea el presentador.

Wyoming, enfadado al saber que el denunciante de la supuesta agresión homófoba mintió

"Madre mía, la que se ha liado con el farsante este", lamenta El Gran Wyoming, que advierte de que una cosa no quita la otra: "Ahora dirán que los discursos de odio no existen mientras que hoy han cobrado otros dos".