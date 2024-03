Thais Villas llevó a la calle uno de los debates que más ampollas levantan, el de la negociación entre PSOE y Junts. En este sentido, una señora aseguraba que Pedro Sánchez "es nuestro presidente, yo desde luego no le he votado, pero no se puede reunir con este tipo de gente y dejarse humillar, porque nos está humillando a todos por tener unos votos". Otro hombre, por su parte, afirmaba que Puigdemont no era "santo de su devoción", si bien apoyaba que "si eso va a arreglar una situación, pues para adelante".

"Ese señor es un prófugo de la justicia, ¿y ahora se va a hacer una foto con Pedro Sánchez?", proseguía vehemente la señora, que llegaba a comentar que el presidente iba a traer a Carles Puigdemont "en el Falcon". "A usted la hemos escuchado el rato y nadie le ha dicho que dice tonterías", le respondía otro hombre que defendía una "España diversa" y que esto "a ciertos sectores os escuece".

"Lo que propone este Gobierno desde siempre ha sido el diálogo y me parece una forma de comulgar con lo que ha dicho siempre", apuntaba una joven, mientras otra, de origen catalán, aseguraba que Junts "es la derecha más rancia de lo rancio": "En Cataluña no ha hecho convivencia, y eso es lo que me revienta", afirmaba rotunda.

Otro de los participantes en el debate se mostraba en contra del independentismo, si bien sostenía que "ha llegado un momento de ser generosos" y que "el PP está haciendo una política nefasta, rastrera", especialmente desde la Comunidad de Madrid. "A mi hacía años que no me llamaban maricón por la calle, y es por culpa del discurso que tienen PP y Vox", añadía otro hombre, que explicaba que "hay que hacer bien esto para que no pase lo que con la Transición, que fue una puta mierda".

Preguntada por Thais si estaría más tranquila si Puigdemont pidiera perdón, una mujer afirmaba que "yo la única esperanza que tengo es que como Pedro Sánchez engaña a todo el mundo, que también engañe a Puigdemont".

