Thais Villas salió a la calle para saber qué piensa la gente sobre la legislación actual sobre el tabaco en su sección 'Hablando se enciende la gente'. La reportera les pregunto su opinión sobre que en Reino Unido hayan decidido prohibir que las generaciones futuras puedan fumar. Un chico le dice que será como la droga y lo buscarán en otro sitio. Otro afirma que le parece bien que se extinga el tabaco. "Una preocupación menos ya que muchos fumadores quieren dejar de fumar".

La reportera también quiso saber su opinión sobre alguna de las medidas que estaba planteando la ministra de Sanidad, como que las cajetillas no tengan marca, subir los precios o prohibir fumar en terrazas. Un chico indicaba que le parecía mal ya que "si fumas, ¿dónde vas a fumar? Al final te van a llamar a casa para ver si estás fumando". Otra mujer respondía destacando la necesidad de respetar a los no fumadores y tener unas normas mínimas de convivencia.

En cuanto a las restricciones, un nombre se mostraba muy enfadado con las mismas. "Nos están arrinconando como si tuviéramos lepra", indicaba. También se mostraba muy crítico con las medidas del ministerio de Sanidad: "Son horribles, no compró ninguna. Tengo mis derechos, si no que quiten el tabaco".

Otra de las jóvenes presente en el debate respondía a este señor que cuando se comparte espacio con mucha gente, esta no tiene porqué respirar un olor que probablemente no les guste y unos humos que son perjudiciales, algo comprobado científicamente. "Si vamos a comprobar científicamente muchas las cosas... no saldríamos de casa", afirmaba él. A pesar de ello, el hombre añadía que solo se plantearía dejar de fumar si su médico se lo indica. "Te lo va a decir, no vas a ser la excepción", le respondía otro.