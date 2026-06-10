Un hombre confiesa a Thais Villas que se escapaba para ver películas de dos rombos en la tele: "Se veía alguna tetilla"

Thais Villas habla con los mayores sobre la televisión. En este vídeo le cuentan cómo vivieron la primera vez que la vieron, los acontecimientos históricos que les marcaron y qué es lo que más les gusta de la tele actual.

En 'Las edades de Thais', Thais Villas habla con los mayores sobre la televisión. Manoli asegura que se la pone para "encontrarme con compañía", mientras que Juani lo hace "por oír algo". Incluso reconoce que habla sola porque a veces le responde.

Ángeles tenía 24 o 25 años cuando vio la tele por primera vez. Entonces, señala, "ya era un lujo". A José María se la llevó el Ayuntamiento a su pequeño pueblo de 150 habitantes "y alucinaba". Lo que más le ilusionaba era el NODO, porque "era lo primero que salía".

En el caso de Manoli fue en un bar de Leganés, donde pusieron una tele en la que se retransmitía una corrida de toros. Para verla, señala, "teníamos que tomar una cerveza", aunque reconoce que no le apetecía ver toros.

A Juan la televisión le pareció "una cosa muy bonita", mientras que Patro cuenta que se iba a la casa del abuelo de una amiga para ver Bonanza. En el caso de Mari Paz, para que pudieran ver la tele en color, el padre de una amiga les ponía "una hoja transparente de color dorado".

Las películas de dos rombos

En aquella época, recuerda Ángeles, "cuando había películas con dos rombos nos íbamos a la cama". Sin embargo, Felipe reconoce que volvía a la tele cuando sus padres se iban a dormir para saber qué era eso: "Se veía una tetilla por ahí", comenta.

Respecto a algún hecho histórico que les haya marcado tras verlo en televisión, Manoli recuerda el asesinato de Kennedy. Entonces ella trabajaba en un comercio en la calle Preciados y cuenta que el novio de otra compañera fue a recogerlas "porque había tensión, porque iba a haber guerra".

Juani Recuerda la boda de Grace Kelly y los toros. Patro, por su parte, indica que se le quedó grabado el viaje a la Luna.

Las series turcas triunfan

Thais Villas plantea a Manoli y Juani si estarían dispuestas a ir a un reality. La primera asegura que no son el perfil de este tipo de programas porque "llevan a esos de pecho tabla y a ellas que llevan dos melones y unos culos todo postizo".

A Ángeles su hijo le ha puesto Netflix y reconoce que se ha enganchado. En el caso de Patro y Aurora su 'adicción' son las series turcas. La segunda afirma que la suya "está terminando", pero Thais le avisa: "Créetelo. Dos años más".

Manoli también ve las producciones turcas, hasta el punto de que se acuesta a la una de la mañana. Además, tiene un divertido lapsus al decir que lo que ve son las "películas porno", lo que enseguida corrige: "No lo veo, soy muy puritana".

A propósito de esto, Juani comenta que "ves a los abuelos que no pueden con los zapatos y dice: 'Es que yo soy activo y yo todavía puedo', pero cómo vas a poder si se te salen los dientes", apunta divertida.

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