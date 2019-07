Dafne Lozano llevaba diez años en paro y los pocos empleos que tuvo habían transcurrido en pequeños periodos y con condiciones pésimas. A ella y a su familia no les acompañaba la suerte. Recordamos la entrevista de Gonzo a la joven, quien contó que acudía diariamente con su familia al comedor social para poder alimentarse.

Dafne destacó a Gonzo que su mayor sueldo en estos diez años había sido "los 500 euros" que ganó como dependienta trabajando "55 horas semanales". Además, explicó que su familia sobrevivía gracias a las ayudas.

"El día 15 ya estoy tiritando, voy comiendo menos y mi estómago se va acostumbrado, ya no sufro", relató. Al contrario le pasaba a sus hijos, que eran los que más sufrían: "A veces, me he retrasado en el pago de una excursión y se han quedado sin ir".

Además, Dafne Lozano explicó a El Intermedio, las malas condiciones en las que ha trabajado y pedía una oportunidad para poder trabajar.