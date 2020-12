'The very best of El Intermedio'

El enfado de una señora por la gestión política del COVID: "Que dimitan todos y 'el coletas' se peine y se ponga una chaqueta"

"¿De qué nos sirve ese moño y pendiente que se ha puesto 'el coletas'?", pregunta una señora sobre Pablo Iglesias a Pablo Ibarburu, quien se hace pasar por un rastreador preventivo en este vídeo para conocer su opinión sobre la gestión política.