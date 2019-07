María Gómez es una joven que no tiene mucho tiempo para lavar el coche. El vehículo tiene "pelos de perro por un tubo", ya que ella siempre viaja con su mascota.

Eso es algo que descubrió Toni Cantó, político de Cuídanos, cuando se prestó a cumplir con el Servicio Público de Thais Villas. Juntos fueron al lavadero de automóviles y allí frotando a mano, comenzaron a limpiar el coche.

Thais Villas aprovechó para preguntar al ex de UPyD por Rosa Díez. "¿Sigue teniendo buena relación con ella?", le pregunta. "Hace mucho que no hablo con ella, pero siempre la reivindicaré por ser un animal político y una mujer que me enseñó mucho".

Además de hablar de política, la reportera y el político tuvieron tiempo de mandar un selfie dándose un beso al chat de grupo de Ciudadanos y bailaron al estilo 'Grease'.

Otros momentos destacados

Por el Servicio Público de la reportera también han pasado otros políticos como Irene Montero. Junto a Thais Villas bailaron a ritmo de Sonia y Selena en un mercado, mientras le hacían la compra a una ciudadana. La política también hizo alguna confesión íntima sobre su vida con Pablo Iglesias.

También Errejón hizo un Servicio Público en El Intermedio. A él le tocó cargar leña para calentar la casa de una mujer. En su 'jornada de trabajo' analizaron la situación de Podemos y recitó versos de boy scout.