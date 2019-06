Del baile de Sonia y Selena a la confesión íntima sobre su vida con Pablo Iglesias: así ha sido el 'Servicio Público' de Irene Montero haciendo la compra

Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha participado en el 'Servicio Público' de El Intermedio para demostrar que está dispuesta a todo para ayudar a los Ciudadanos.

Esta vez, ha acompañado a Thais Villas a hacer la compra para Paquita, una anciana de 82 años que acaba de ser operada del brazo y de la mano y necesita algo de ayuda.

Presentadora y política acuden a la casa de Paquita, que ya tiene pensada la lista de la compra, y se marchan al mercado de Tetuán. Ya allí, Villas aprovecha para preguntar a Montero: "¿Por qué cree que Unidas Podemos ha perdido tanto voto?". Para la política, el principal error ha sido cómo han "mostrado las peleas internas", y asegura que quieren que eso "sea una cosa del pasado".

Tras ese episodio, reconoce que ya no habla con Carolina Bescansa e Íñigo Errejón: "No nos 'whatsapeamos'". Eso sí, "siempre le hemos deseado suerte, ahora que ha organizado su propio partido", apunta.

Mientras comienzan con las compras, la reportera continúa con su interrogatorio: "¿Qué sería un gobierno de cooperación?, podrías explicármelo para que yo lo entienda". Montero insiste en que a ellos el nombre no les parece lo importante: "Al PSOE les gusta más esa palabra y a nosotros, mientras se sientan cómodos, nos da igual que sea gobierno de cooperación, cogobierno, gobierno de coalición... tiene que ser un Gobierno que garantice que las cosas para la gente van a mejorar. Nosotros somos discretos, pero optimistas".

Y en ese hipotético Gobierno, ¿aceptaría Montero un cargo como ministra de Interior?. "A mi lo que me haría ilusión es que hubiera un gobierno con el PSOE y Podemos, pero nunca me lo había imaginado, así que me haría ilusión me toque a mi hacerlo o a un compañero".

La presentadora también le ha preguntado por "el lío que se montó con lo de su casa". "Fue una decisión que tomamos pensando en nuestra familia. No me arrepiento nada de lo que he hecho", eso sí, el aluvión de críticas que recibió tras conocerse la noticia, no se lo desea a nadie.

Y en esa casa, con dos niños, uno que está en camino y dos padres trabajando en campañas políticas, ¿cómo se organizan?. Montero agradece la labor de su suegra y de su madre, que les han ayudado para que los niños estén bien. En el día a día, Pablo Cocina, "es espléndido", reconoce, y ella se encarga más de recoger, porque el orden le "obsesiona mucho".

Para terminar, hablan de su adolescencia. Con 15 años, Montero se afilió a Juventudes Comunistas: "Yo he pasado los veranos en el pueblo de mi padre y uno se iniciaba muy pronto, era la pesada del grupo, siempre quería hablar de política".

También comentan sus gustos musicales, y a pesar de que le gusta bailar reggaeton, su canción preferida para bailar es de Sonia y Selena. La presentadora no duda en reproducir la canción en medio del mercado y ambas se ponen a bailar para finalizar la compra.

