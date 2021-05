El periodista Guillermo Fesser, corresponsal de El Intermedio en Nueva York, ha explicado por qué en el país, la mayoría de ciudadanos asumen el relato de que Palestina no existe. "Los medios presentan que este conflicto es una guerra entre Israel y un grupo terrorista, por eso la mayoría piensa que Israel tiene derecho a defenderse", cuenta, y añade que la narrativa es la de que Israel es un país fundado en un lugar que nadie quería, que los judíos fueron ahí lo convirtieron en un país muy prospero y los musulmanes, envidiosos, se lo quieren quitar.

En este contexto, especifica que "en Estados Unidos ni se sabe nada de Palestina ni se quiere saber porque las comparaciones son odiosas y el conflicto es muy parecido a lo que ocurrió aquí con los colonos europeos tomando los territorios indios". Además, sobre la posición que mantiene el presidente, Joe Biden, considera que "le ha pillado el conflicto con el pie cambiado" y que está ente ser "gavilán o paloma y se lo va a comer el águila que es Donald Trump".

En cuanto a sus políticas, afirma que tiene poco margen de maniobra porque Estados Unidos le da 4.00 millones de dólares anuales al estado de Israel para su propia protección. "Hay un lobby muy fuerte que no va a cambiar la narrativa de que Palestina no existe", indica. Con todo, el experto señala que "hay manifestaciones que no se habían visto nunca pro Palestina", y que "algo está cambiando pero sabe a poco".

La dura crítica de Wyoming a la comunidad internacional

El Gran Wyoming critica la "tímida" respuesta de la comunidad internacional "a la continua violación de los derechos humanos resultantes de siete décadas de ocupación".