El Intermedio conecta con Guillermo Fesser cuando se cumplen 100 días del mandato de Biden en la Casa Blanca. Tres meses en los que el presidente demócrata ha centrado sus políticas en lo social, pero en el que tendrá que sortear dos grandes escollos: la crisis migratoria y la reforma policial junto a la licencia de armas.

Algo que a juicio del periodista no tendrá por qué empañar su mandato: "Ha sido capaz de decirle a los estadounidenses Wall Street no ha creado este país, lo ha creado la clase media, y la clase media ha sido posible gracias a los sindicatos. Resulta que este presidente no aburre a los muertos, no tartamudea, no se pueden meter con él... no se le puede echar en cara nada, ¿cómo se le va a echar en cara que haga infraestructuras o que la educación sea gratuita en la universidad pública?", ha asegurado el corresponsal. "Estados Unidos ha vuelto para quedarse", ha insistido Fesser.

