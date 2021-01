Nuevas imágenes del asalto al Capitolio publicadas por 'The New Yorker' revelan que "aquello no era una manifestación que se había salido de madre, sino que era un asalto bien planeado", según explica Guillermo Fesser en El Intermedio.

Sin embargo, no todos los asaltantes habrían jugado el mismo papel en el asedio, según un representante del FBI citado por el corresponsal. "Este representante del FBI dijo textualmente: 'En el vídeo, gracias a dios, se puede comprobar que la mayoría no son muy listos'", explica.

No obstante, apuntó, "se nota que hay unos cuantos muy preparados que hacen de cabecillas que manejan al resto a su antojo para conseguir sus objetivos".

Washington se blinda: "Parece una zona de guerra"

En cualquier caso, tras lo ocurrido y ante la toma de posesión de Joe Biden, la capital estadounidense se ha blindado con un enorme despliegue de seguridad. Así ha explicado Fesser los preparativos para la ceremonia: