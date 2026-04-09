Guillermo Fesser, sobre por qué Trump entró en la guerra contra Irán: "Nadie se atrevió a decirle que era una idea lamentable"

"40 días después y visto lo mal parado que ha salido EEUU, seguimos sin entender muy bien por qué se inició todo esto", afirma El Gran Wyoming a Guillermo Fesser sobre la guerra de Irán.

Después del anuncio de Donald Trump del alto el fuego de dos semanas, Guillermo Fesserconecta en directo con el plató de El Intermedio para analizar en este vídeo la guerra de Irán. "40 días después y visto lo mal parado que ha salido EEUU, seguimos sin entender muy bien por qué se inició todo esto", afirma El Gran Wyoming, que pregunta al periodista "por qué Trump se ha metido en esta guerra".

"Porque nadie se ha atrevido a decirle que era una idea lamentable", responde Guillermo Fesser en el vídeo principal de esta noticia, donde explica que "el adelanto del libro que publica 'The New York Time' llamado 'Cambio de régimen'" en el que habla de los entresijos entre Trump y Netanyahu,

"Se habla de que Trump dejó su sitio en la cabecera a Netanyahu el 11 de febrero en el cuarto donde se llevan las operaciones más secretas de EEUU", explica Fesser, que detalla que el presidente de EEUU "se puso a un lado mientras Netanyahu hacía una presentación con una pantalla gigante donde tenía detrás al presidente del Mossad, David Barnea, y a sus propios generales": "Trump se quedó muy impresionado, como si estuviera viendo una película".

Por parte de Trump, también estaban escuchando, entre otros, "el yerno de Trump y Marcos Rubio". "Netanyahu dijo que Irán estaba maduro para un cambio de régimen y que iban a decapitar al ayatolá y a toda la cúpula", afirma Fesser, que explica que, además, "dijo que podrían destruir en varias semanas todos los misiles de Irán y que, entonces, las milicias kurdas saltarían las fronteras de Irán, el pueblo se levantaría y el régimen caería".

"Trump dijo que le sonaba bien, pero al día siguiente, ya sin Netanyahu, los servicios secretos de EEUU dijeron que matar al ayatolá y destruir misiles vale, pero que el cambio de régimen y de que los kurdos invadirían Irán era una farsa en palabras del presidente de la CIA", explica Guillermo Fesser, que destaca que, sin embargo, "a Trump no le interesaba el cambio de régimen sino la idea de matar a Jamenei, porque era su enemigo", por lo que "dio el visto bueno".

"Nadie se atrevió a pararle los pies y Trump le pidió opinión de cómo hacerlo al general Kane, y este le dijo que Israel se había vendido muy bien, como siempre, pero que no era realista", explica Fesser, que detalla cómo Kane advirtió al presidente de EEUU que "iba a ser una campaña que iba a vaciar de armamento el arsenal de EEUU y que Irán construye más rápidos los drones que EEUU los misiles para pararlos y que, además, estaban bajo mínimos en misiles porque les habían dado muchos a Ucrania y a Israel".

"Kane también explicó las dificultades para asegurar el Estrecho de Ormuz y avisó de que Irán, seguramente, iba a bloquearlo", explica Fesser, que destaca que, sin embargo, "Trump dijo que Netanyahu tenía razón, que Irán estaría debilitado y que no habría problema".

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