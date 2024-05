Decenas de estudiantes de la Universidad de California, en Los Ángeles, han sido detenidos. La policía ha desalojado en las últimas horas el campamento que los universitarios habían montado para protestar por la masacre de Gaza por parte del ejército israelí y el apoyo estadounidense a Benjamín Netanyahu. El Intermedio conecta con Guillermo Fesser, corresponsal en Estados Unidos, para conocer la última hora de este suceso.

Sobre si estas protestas pueden influir en la campaña electoral, el periodista considera que lo que está pasando en Estados Unidos es "inaudito". "Si tu me dices hace seis meses que íbamos a escuchar estas críticas abiertas a Israel en Estados Unidos te habría dicho que estabas completamente loco", añade. Fesser expone que esto se ha convertido en un fenómeno social ya que se está extendiendo al resto de la sociedad.

"Al votante medio estadounidense, que es un señor blanco de 50 años, y a las instituciones que lo representan estas declaraciones le están flipando", argumenta. Como expone Guillermo, "el lobby de Israel lleva 50 años comiendo el tarro a los estadounidenses a través de una narrativa en la que Israel era el país de los judíos, que volvieron a él por derecho propio y que ahora los árabes envidiosos se lo quieren quitar". "También han convencido a la sociedad de EE.UU que Palestina es sinónimo de terrorismo, y esto es muy difícil de quitárselo de la cabeza a la gente", añade.

"El Estados Unidos de la gente de menos de 40 años es distinta, protestan y no creen en el sistema", apunta Guillermo. "Biden no lo ha visto venir, ya tiene su Vietnam", indica. El presidente estadounidense ha afirmado, a través de una locución emitida en televisión, que está a favor de la libertad de expresión y las manifestaciones estudiantiles "pero que no se pueden permitir actos violentos o clausurar clases, convirtiendo a los estudiantes en criminales para justificar la actuación policial", indica Fesser.

Como expone el periodista, "los jóvenes fueron los que salvaron el trasero a Joe Biden en las elecciones de 2020. Y los jóvenes si ven ahora a Biden como partidario de un genocidio no le van a votar". A pesar de ello, esto no tiene porqué significar que Trump se pueda ver fortalecido.