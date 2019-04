El autobús del respeto de El Intermedio recogió las voces contra la transfobia de Hazte Oír: "La identidad de género no se puede imponer"

DE RUTA CON EL AUTOBÚS DEL RESPETO DE EL INTERMEDIO

Gonzo habló con madres de menores transexuales y también con personas trans adultas en la ruta del bus del respeto de El Intermedio. "Si me cortaran el pecho seguiría siendo una muer, porque yo me siento mujer, mi hija exactamente igual", señala una madre, mientras que otra asegura que "tu identidad de género es algo que sientes, no es algo educacional". "Tenemos un sistema médico que nos estigmatiza", denuncia un chico trans.