El mundo de la cultura se planta contra la censura de la extrema derecha. Ante las polémicas decisiones de los nuevos gobiernos de PP y Vox de cancelar diversas obras y actos ya programados, el sector de la cultura ha mostrado su indignación en las redes sociales. En El Intermedio, Dani Mateo explica que los ultras se han venido tan arriba que "ya han montado una gala para presumir de sus recortes". Se trata de los "Premios Torquemada", con Cristina Gallego y Héctor de Miguel como anfitriones de la gala.

Unos premios que "censuran la osadía de los 'giliprogres' de la paguita que solo suben al escenario para decir guarradas". Así, en la categoría de sexo premian a 'La villana de Getafe', de Lope de Vega, por sus insinuaciones sexuales y por mostrar una vulva y un pene de tamaño considerable. "Es una pena", dice Héctor de Miguel, que cree que "sin duda estamos ante una obra falaónica".

En la categoría de salud mental, premian a 'NUA (Radiografia d'un trastorn)', una obra sobre trastornos alimenticios que el PP ha censurado en Palma. En la categoría musical, gana el premio "todo aquel artista que ose cantar en asturiano", y es que la concejala de fiestas de Gijón, de Vox, ha dicho que no quiere artistas que usen el asturiano en las fiestas de la ciudad.

Para la categoría de Memoria Democrática, el premio es para 'El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca', una obra que cuenta la historia de un maestro republicano fusilado. "Al PP y a Vox no les gusta y no lo entiendo, porque al final tienen final feliz, para ellos, muere el malo", apunta Héctor de Miguel.