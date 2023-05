Dani Mateo asegura que la mejor manera de ser rico es no gastar "ni un euro", porque si algo nos ha demostrado el caso de la huida de Ferrovial a Países Bajos es que "a los ricos no les gusta gastar, especialmente en lujos absurdos como los impuestos", apunta. El colaborador señala que "los ricos suelen pensar que el dinero donde mejor está es en su bolsillo" e incluso hay algunos que "llevan su afición por el ahorro al extremo".

Pone como ejemplo a Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, que llegó a acumular una fortuna de 47 mil millones, pero "no le debió parecer suficiente porque se mudó a Suiza para pagar menos impuestos, que es para lo único que uno quisiera mudarse allí", comenta. Otro caso es el de Hetty Green, también conocida como 'la bruja de Wall Street', que gano cientos de millones de dólares especulando en la Bolsa de Nueva York, aunque no se le notaba demasiado, pues tenía un solo vestido negro que llevó toda la vida y vivía en diminutos apartamentos de alquiler que iba cambiando con frecuencia para no tener domicilio fijo y no pagar impuestos.

John Paul Getty, era un magnate del petróleo que poseía una fortuna de dos mil millones. De él se dice que nunca dio una propina y que en su casa tenía un teléfono que funcionaba con monedas para que nadie hiciera llamadas muy largas. Dani Mateo añade que incluso se negó a pagar el rescate de su nieto, al que habían secuestrado, pero finalmente lo hizo.