Jaime Ruz es un investigador experto en física experimental que decidió volver a España gracias al programa María Zambrano. El científico explicó a Andrea Ropero que, durante 11 años, trabajó en San Francisco. "Llegué con un contrato posdoctoral, conseguí una promoción interna para consolidarme como investigador permanente del Laboratorio Nacional Americano", explicó a Andrea.

Ruz decidió volver a España por amor a su familia y para ayudar a las nuevas generaciones y demostrar que "incluso siendo español haciendo ciencia en España, estudiando en España y haciendo un doctorado en España puedes llegar tan algo como quieras".

El investigador destacó que el, por el momento, no tenía ninguna posibilidad de extender su contrato al finalizar la ayuda. "No ha salido ninguna convocatoria específica de consolidación de esta beca", se lamentó el investigador. Para él, lo peor de la situación es tener que dejar España después de haber apostado por este país. "Atraes a talento, traes a gente que tiene una vida fuera y luego no les das la oportunidad de seguir, ni siquiera de luchar", explicó.

Ruz explicó a Ropero que el consideraba "inaudito" el hecho de que España deje escapar el talento científico. "Hay algo de apuesta por la investigación, pero desde luego ni de cerca la que se hace en otros países", afirmó. "Si queremos estar en la cúspide de la ola cuando los problemas lleguen la próxima vez desde luego hay que invertir más en ciencia", reflexionó.