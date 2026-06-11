Fesser, sobre el Mundial de Fútbol en EEUU: "Los estadounidenses tienen la sensación de que es para ricos"

"Este Mundial arranca con el espíritu de desunión que predica Donald Trump", explica Guillermo Fesser, que lamenta que el presidente de EEUU "ha quitado las ganas a los aficionados de ir a EEUU por las políticas migratorias".

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para analizar el Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en México, EEUU y Canadá. "¿En qué medida las formas de la presidencia de Donald Trump va a marcar este Mundial?", pregunta Sandra Sabatés al corresponsal, que afirma que "este es el Mundial más impopular de la historia". Y es que el periodista explica que "la fiesta que debería trascender de los estadios a las calles y unir a la gente no se está viendo, sino todo lo contrario".

"Este Mundial arranca con un espíritu de desunión que predica Donald Trump", señala Fesser, que explica que el presidente de EEUU "ha quitado las ganas a los aficionados de ir a EEUU por las políticas migratorias". "Uno de cada cuatro países participantes sus ciudadanos o tienen restringida o prohibida la entrada por completo al país", explica Fesser, que destaca que "hay equipos como el de Senegal y Uzbekistan que han denunciado que les han tratado como criminales en el aeropuerto con extensos interrogatorios, cacheos innecesarios e intimidaciones con perros".

Además, "en Miami han devuelto a casa al mejor árbitro de 2025 de África después de 11 horas de interrogatorio", cuenta Fesser, que explica que el delito ha sido "ser de Somalia, un país que Trump dice que es un 'agujero de mierda'". "En Minneapolis hay una gran comunidad de somalíes y consiguieron una representante en el Congreso y Trump la odia porque es una mujer que se atreve a llevarle la contraria", explica Fesser, que destaca que "no hay nada uqe más odie Trump que que una mujer le lleve la contraria".

Por otro lado, Irán vive "la situación más surrealista ya que le permite jugar en EEUU pero no dormir". Además, a muchos periodistas solo les han dado una visa con una entrada. Fesser señala también que los estadounidenses tienen "la sensación de que este Mundial es para ricos con el objetivo de ganar dinero".

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