Guillermo Fesser, tras el intercambio de ataques entre EEUU e Irán: "Trump no entiende que ha perdido"

El periodista señala que el presidente de EEUU "está intentando que se ajuste la realidad a la victoria que él ya ha cantado en 38 ocasiones".

Se ha producido un intercambio de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha provocado que crezca la preocupación en Oriente Medio. Donald Trump, además, ha amenazado con reanudar los bombardeos. Para saber qué está ocurriendo, El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser.

El periodista expone que Donald Trump "ha cometido el mismo error que hizo Lyndon B. Johnson en Vietnam o Bush en Irak, creerse que por tener el ejército más potente de la tierra puede someter al país que te dé la gana". "Y pensar que los éxitos diplomáticos se consiguen con amenazas en lugar de con acuerdos de cooperación", añade.

Fesser indica que Trump está intentando que se ajuste la realidad a la victoria que él ya ha cantado en 38 ocasiones, según se desprende de un recuento que ha realizado 'CNN'. "El problema es que Trump no entiende que ha perdido", afirma Fesser. El periodista indica que sus dos únicas fuentes de información, los miembros del gobierno "leales y pelotas" y Fox News, no se atreven a decir la verdad "porque saben que Trump suele matar al mensajero".

"Por culpa de todo esto, estamos inmersos en un juego que va entre las amenazas de crímenes de guerra desalmados a promesas de alto el fuego y de negociaciones que ya nadie se cree porque nunca las respeta Netanyahu", indica.

El corresponsal indica que crecen cada vez más las alarmas de que el primer ministro de Israel controla al presidente de EEUU, "hasta el punto de que el espionaje israelí parece que ha tomado al asalto el Pentágono". "Trump niega la mayor, dice él da las órdenes, pero cuando le pide a Israel que pare, Israel sigue bombardeando", añade Fesser.

"En cualquier caso, la hostilidad de Israel en el Líbano la están pagando las monarquías del Golfo, están sufriendo los ataques de Irán y empiezan a plantearse si tener bases militares de los Estados Unidos en su territorio es la mejor estrategia de defensa", reflexiona Fesser.

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