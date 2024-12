Fesser, tras indultar Joe Biden a su hijo: "Ha dicho, 'para lo que me queda en el convento, me cago dentro'"

Guillermo Fesser conecta en directo con el plató de El Intermedio para hablar de la actualidad en Estados Unidos, donde Joe Biden ha indultado incondicionalmente a su hijo para que no vaya a prisión. El periodista explica que todos los años "por el Día de Acción de Gracias el presidente del Gobierno indulta a un pavo, pero que le pavo haya sido su hijo ha sido una sorpresa para todos".

"En la historia de EEUU ha habido indultos muy populares como la última de Biden a los encarcelados por posesión de marihuana", destaca Fesser, que explica que "hasta la fecha los indultos más escandalosos han sido los de Donald Trump". Y es que Trump "ha indultado al padre de su yerno, un individuo que, según el fiscal general del Estado que le persiguió es el delincuente más repugnado con el que se ha encontrado", destaca Fesser, que explica que, "ahora, Trump va a hacerlo embajador en Francia".

Por otro lado, el periodista explica los motivos por los que "la Justicia persigue al hijo de Biden": "Un cargo es por comprar una pistola sin declarar en el formulario que consumía drogas y, segundo, por defraudar 1.400.000 dólares a Hacienda". "Es un delincuente, pero Trump ha usado esos cargos para exagerar lo que es y de un delincuente lo ha convertido en una amenaza para la paz mundial", destaca Fesser, que afirma por qué "puede ser entendible lo que ha hecho Biden" después de la elección de Trump del director del FBI, quien "tiene la agenda declarada de vengarse de los Biden".

"Se entiende que Biden haya dicho, 'para lo que me queda en el convento, me cago dentro", explica Fesser, que detalla que "el problema es que es el líder de los demócratas y con este indulto la ha cagado bien": "Había basado su política en que respetaba la ley y que no iba a dar trato de favor a sus hijos". "El indulto es un giro y un bofetón a los demócratas, que les deja sin argumentos", destaca Fesser, que afirma que la ironía está en que "este indulto va a dar alas para blanquearse a un delincuente que está en la Casa Blanca, Donald Trump, y le va a justificar el indulto a los asaltantes del Capitolio".