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Mundial de Fútbol 2026

Fesser afirma que Trump ha convertido el Mundial en "el más impopular de la historia": "Ha quitado las ganas de ir por sus políticas migratorias"

"Uno de cada cuatro países participantes sus ciudadanos o tienen restringida o prohibida la entrada por completo a EEUU", critica Guillermo Fesser sobre las políticas migratorias de Trump para el Mundial de Fútbol.

Fesser afirma que Trump ha convertido el Mundial "es en más impopular de la historia": "Ha quitado las ganas de ir por sus políticas migratorias"

Guillermo Fesser analiza en el plató de El Intermedio en qué medida las formas de la presidencia de Donald Trump están marcando ya este Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en México, EEUU y Canadá: "Este es el Mundial más impopular de la historia". El periodista explica que "la fiesta que debería trascender de los estadios a las calles y unir a la gente no se está viendo, sino todo lo contrario": "Este Mundial arranca con un espíritu de desunión que predica Donald Trump"-

Y es que Fesser critica que Donald Trump "ha quitado las ganas a los aficionados de ir a EEUU por las políticas migratorias": "Uno de cada cuatro países participantes sus ciudadanos o tienen restringida o prohibida la entrada por completo al país". Incluso, el corresponsal de El Intermedio detalla "hay equipos como el de Senegal y Uzbekistan que han denunciado que les han tratado como criminales en el aeropuerto con extensos interrogatorios, cacheos innecesarios e intimidaciones con perros". Además, "en Miami han devuelto a casa al mejor árbitro de 2025 de África después de 11 horas de interrogatorio" por "ser de Somalia, un país que Trump dice que es un 'agujero de mierda'".

Por su parte, Irán vive "la situación más surrealista ya que le permite jugar en EEUU pero no dormir", explica Fesser, que destaca que, además, "a muchos periodistas solo les han dado una visa con una entrada" por lo que si salen del país para ir a ver un partido en Canadá o México, ya no pueden volver.

Por último, Guillermo Fesser explica cómo se sienten los estadounidenses ante este Mundial que se va a celebrar en su casa: "La sensación de que este Mundial es para ricos con el objetivo de ganar dinero".

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