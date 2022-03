La crisis en el Partido Popular, retransmitida al minuto en los medios de comunicación, difiere de cómo se hacían las cosas décadas atrás. Por ello, Aznarito y Felipón vuelven a reunirse en un nuevo episodio donde los ex presidentes interpretados por El Gran Wyoming y Dani Mateo recuerdan los viejos tiempos.

"¿Pero a qué viene ese golpe bajo? ¡Que pareces del PP!", ha recriminado Aznarito a su 'partenaire', a lo que éste ha respondido que, aunque "me dicen mucho que parezco del PP", no se ve en la sede de Génova porque "para cuando llegue yo allí no va a quedar nada de nada". En el vídeo sobre estas líneas los expresidentes expresan su opinión sobre la crisis interna del PP y de los líderes políticos actuales, entre otras muchas cosas.