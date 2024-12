'Felipón' cuenta a 'Aznarito' qué ha pedido en su carta a los Reyes Magos: "El fin del sanchismo, que me tiene hasta..."

Dani Mateo y el Gran Wyoming se convierten, un programa más, en 'Aznarito y Felipón', que se han trasladado hasta un centro comercial para hacer una de sus particulares reflexiones. En esta ocasión, sobre las compras navideñas. "Te lías y, al final, arrasas con todo", afirma 'Felipón', "mira como voy, esto es solo para el nieto que me cae mal".

'Aznarito', por su parte, afirma que es tradicional a la hora de hacer regalos. "Le he comprado un coche, una pistola y un puro a los niños, y una muñeca, un kit de maquillaje y una fregona a las niñas", explica. "¿Pero qué mierda es esa, woke?", le responde 'Felipón', enfadado, "los coches ahora van a pilas, son coches eléctricos. Ten cuidado que se empiezan claudicando con eso y se acaba regalando una Barbie negra en una silla de ruedas".

"Por si acaso regálale solo la pistola y el puro", recomienda 'Felipón'. 'Aznarito', además, lleva regalos para todo el mundo: "Los hijos, las nueras, los nietos, la parienta, el portero, hasta para los del partido, que ese es un regalo que tu te ahorras". 'Felipón' responde al 'dardo' de 'Aznarito contándole que en el PSOE le siguen incluyendo "en la mierda esa del amigo invisible". "Me jode más que la amnistía", afirma.

El socialista pregunta al popular qué le ha pedido a los reyes. "Al de verdad, que vuelva a España desde Abu Dabi, y al negro y a los otros dos, les he escrito una carta con las cosas que no quiero", cuenta 'Aznarito'. 'Felipón', por su parte, les ha pedido "que llegue el final del sanchismo que me tiene hasta los mismos...". "Pero si eso ya lo pediste el año pasado", responde el popular. "Si, pero no pierdo la esperanza", concluye el socialista.